Херсонщина: 28 ОМБр уничтожила группу россиян вместе с их техникой

Расчет ПТРК "Корсар" одной из бригад ВСУ уничтожил 3 российских "Тигра", одну БМП-3 и "остатки пехоты" российских захватчиков.

Источник: 28 Отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода Facebook

Детали: Младший сержант и старший солдат 28-й ОМБр, используя отечественный "Корсар", уничтожили технику и живую силу противника.

Реклама:

По словам военных, когда российские бронемашины загорелись, их экипажи попытались спастись бегством, но безуспешно.

Дословно: "Колонна российской техники: один БМП-3 и три бронированных автомобиля "Тигр" выдвинулись из временно оккупированного села в сторону наших войск. Прорыв, разведка боем или просто заблудились – наши разбираться не стали. Военные подпустили решистов поближе, настолько близко, чтобы в наиболее подходящий момент произвести несколько точных выстрелов.

Оккупанты - вас ждет ад, и не только на земле..."

ВИДЕО ДНЯ

Справка: "Корсар" – это украинский противотанковый ракетный комплекс разработки конструкторского бюро "Луч".