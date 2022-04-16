Росія використовує депортованих з України дітей для пропаганди та фейків – РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про те, що Росія для пропагандистських цілей взялася використовувати українських дітей, депортованих з тимчасово загарбаних Москвою територій.

Джерело: повідомлення відомства у Telegram

Деталі: За даними РНБО, кремлівські медіа поширюють дезінформаційні матеріали про те, як "український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей".

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Дослівно: "В якості підтвердження цього фейку путінська пропаганда використовує начебто інтерв’ю з українськими дітьми. У матеріалах наводяться беззмістовні цитати, на додачу до яких псевдожурналісти дезінформують, що саме "ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні".

Використання Росією дітей в інформаційній війні є грубим порушенням норм Міжнародного права".

Важливо: Якщо ви стали свідком будь-якого порушення прав дитини, телефонуйте на гарячу лінію захисту прав дітей: 0 800 500 225 або на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 0 800 50 17 20.