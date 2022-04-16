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Россия использует депортированных из Украины детей для пропаганды и фейков – СНБО

Светлана КизиловаСуббота, 16 апреля 2022, 22:45
Россия использует депортированных из Украины детей для пропаганды и фейков – СНБО
Фото СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о том, что Россия для пропагандистских целей взялась использовать украинских детей, депортированных со временно захваченных Москвой территорий.

Источник: сообщение ведомства в Telegram

Детали: По данным СНБО, кремлевские медиа распространяют дезинформационные материалы о том, как "украинский режим, подражая Третьему рейху, отправляет воевать детей".

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Дословно: "В качестве подтверждения этого фейка путинская пропаганда использует якобы интервью с украинскими детьми. В материалах приводятся бессодержательные цитаты, в дополнение к которым псевдожурналисты дезинформируют, что именно эти дети с начала спецоперации работали шпионами в Украине".

Использование Россией детей в информационной войне является грубым нарушением норм международного права".

Важно: Если вы стали свидетелем любого нарушения прав ребенка, звоните по телефону на горячую линию защиты прав детей: 0 800 500 225 или на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека: 0 800 50 17 20.

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Темы: дезинформацияРосcиядетипропаганда
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