Россия использует депортированных из Украины детей для пропаганды и фейков – СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о том, что Россия для пропагандистских целей взялась использовать украинских детей, депортированных со временно захваченных Москвой территорий.

Источник: сообщение ведомства в Telegram

Детали: По данным СНБО, кремлевские медиа распространяют дезинформационные материалы о том, как "украинский режим, подражая Третьему рейху, отправляет воевать детей".

Дословно: "В качестве подтверждения этого фейка путинская пропаганда использует якобы интервью с украинскими детьми. В материалах приводятся бессодержательные цитаты, в дополнение к которым псевдожурналисты дезинформируют, что именно эти дети с начала спецоперации работали шпионами в Украине".

Использование Россией детей в информационной войне является грубым нарушением норм международного права".

Важно: Если вы стали свидетелем любого нарушения прав ребенка, звоните по телефону на горячую линию защиты прав детей: 0 800 500 225 или на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека: 0 800 50 17 20.