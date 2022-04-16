На Харківщині влада закликає евакуюватися населення на Ізюмському напрямку

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуйовуватися із Ізюмського напрямку, міста Лозова та населеного пункту Барвінкове.

Джерело: Синєгубов у телеграм

Пряма мова: "Щодо масової евакуації, то ми зараз евакуюємо 2 населені пункти. Це н.п. Барвінкове і місто Лозова. З Лозової уже виїхало 40 тисяч людей...

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Враховуючи провокації, які чинили окупанти у місті Краматорськ, маємо працювати на випередження. Таке ж повідомлення було і щодо лозівського вокзалу. Ми вживаємо заходів безпеки, змінюємо маршрути.

Із Лозової та Барвінкового, що на Ізюмському напрямку, виїхали майже 40 тисяч людей.

Ми закликаємо прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуйовуватися".

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Деталі: Синєгубов додав, що наразі немає підстав проводити евакуацію у Харкові.

Він повідомив, що через обстріл окупантів у Харкові 16 квітня поранення отримали 23 людини, 2 загиблих.

За його словами, українські захисники неодноразово ініціювали відкриття "зелених коридорів" із Ізюма та населених пунктів, що поряд, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Але, на жаль, погоджень від росіян не отримували.