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В Харьковской области власти призывают эвакуироваться население в Изюмском направлении

Алена МазуренкоСуббота, 16 апреля 2022, 23:00
В Харьковской области власти призывают эвакуироваться население в Изюмском направлении
фото: телеграмм Синегубова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал прислушаться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться из Изюмского направления, города Лозовая и населенного пункта Барвинкове.

Источник: Синегубов у телеграмм

Прямая речь: "Что касается массовой эвакуации, то мы сейчас эвакуируем 2 населенных пункта. Это н.п. Барвинково и город Лозовая. Из Лозовой уже выехало 40 тысяч человек...

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Учитывая провокации, которые совершали оккупанты в городе Краматорск, должны работать на опережение. Такое же сообщение было и по лозовскому вокзалу. Мы принимаем меры безопасности, меняем маршруты.

Мы призываем прислушаться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться".

Детали: Синегубов добавил, что нет оснований проводить эвакуацию в Харькове.

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Он сообщил, что из-за обстрела оккупантов в Харькове 16 апреля ранения получили 23 человека, 2 погибших.

По его словам, украинские защитники неоднократно инициировали открытие "зеленых коридоров" из Изюма и рядом населенных пунктов, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Но, к сожалению, согласия от россиян не получали.

Темы: Харьковская областьэвакуацияРосcияоккупация
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