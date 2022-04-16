Мир ждет голод, если РФ не разблокирует порты Украины – ООН

ООН предупредила, что закрытие портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.

Источник: New York Times

Детали: Отмечается, что хранилища Украины переполнены зерном, которое в обычный год помогает накормить 400 миллионов человек по всему миру.

Однако, цепочка поставок была нарушена войной, и порты не могут нормально работать вблизи центра зоны боевых действий.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли считает, что проблема глобальных поставок продовольствия заключается в том, чтобы держать открытыми южные порты: Одесса, Черноморск, Южный и Николаев на побережье Черного моря, которые находятся в руках Украины, но которым угрожает нападение со стороны РФ.

Бизли сообщил, что говорил по телефону и письменно изложил свои опасения, но Кремль не ответил ни на одно из опасений ООН.

По его словам, операционные расходы на продовольственную программу ООН выросли на 71 миллион долларов в месяц: "Это означает, что мы будем кормить на 4-5 миллионов человек меньше в год только из-за увеличения затрат".

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Более тревожной угрозой является долгосрочный вызов глобальным рынкам продовольствия.

По его словам, украинские фермеры все еще могут собрать урожай, который поможет накормить голодающих в мире, если война прекратится сейчас, но не в том случае, если южные порты и черноморские морские пути останутся закрытыми.

Бизли призывает лидеров стран "Большой семерки" и правительства других стран вернуть в производство неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, чтобы компенсировать возможную потерю украинских запасов продовольствия, но предупредил, что нехватка продовольствия на мировом рынке и дальнейший резкий скачок цен на продовольствие означал бы катастрофу для бедных стран.