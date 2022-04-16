Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера "Москва" – "Схеми"

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера "Москва" був повністю евакуйований, журналісти знайшли першого загиблого російського моряка зі складу екіпажу – ним виявився мічман судна удмурт Іван Вахрушев.

Джерело: "Схеми" Радіо Свобода

Деталі: Вахрушев служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку "Москви", йому був 41 рік. Він родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки РФ.

Реклама:

Військове командування РФ досі не спростувало та не уточнило свою заяву від 14 квітня, в якій стверджувалося, що всі члени екіпажу "вижили".

"Схеми" відшукали у соцмережах пост Варвари Вахрушевої, в якому вона повідомила, що її чоловік загинув під час "виконання своїх обов’язків". Вона виклала фото чоловіка, одягненого в офіцерську форму Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

Користувач "Вконтакте" на прохання журналістів звернувся до Варвари Вахрушевої, яка підтвердила, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера "Москва". При цьому обставин загибелі Вахрушева дружині не повідомили. "Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня – УП)", - зізналася вона.

ВІДЕО ДНЯ

Зі слів дружини, Вахрушев служив у бойовій частині номер п’ять, яка відповідала за експлуатаційну безпеку флагмана ЧФ РФ, який потопили українські ракети "Нептун".

За словами жінки, 27 членів екіпажу "Москви" зникли безвісти.