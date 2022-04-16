Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера "Москва" – "Схеми"

Світлана КізіловаСубота, 16 квітня 2022, 23:37
Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера Москва – Схеми

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера "Москва" був повністю евакуйований, журналісти знайшли першого загиблого російського моряка зі складу екіпажу – ним виявився мічман судна удмурт Іван Вахрушев.

Джерело: "Схеми" Радіо Свобода

Деталі: Вахрушев служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку "Москви", йому був 41 рік. Він родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки РФ.

Реклама:

Військове командування РФ досі не спростувало та не уточнило свою заяву від 14 квітня, в якій стверджувалося, що всі члени екіпажу "вижили".

"Схеми" відшукали у соцмережах пост Варвари Вахрушевої, в якому вона повідомила, що її чоловік загинув під час "виконання своїх обов’язків". Вона виклала фото чоловіка, одягненого в офіцерську форму Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

Користувач "Вконтакте" на прохання журналістів звернувся до Варвари Вахрушевої, яка підтвердила, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера "Москва". При цьому обставин загибелі Вахрушева дружині не повідомили. "Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня – УП)", - зізналася вона.

ВІДЕО ДНЯ

Зі слів дружини, Вахрушев служив у бойовій частині номер п’ять, яка відповідала за експлуатаційну безпеку флагмана ЧФ РФ, який потопили українські ракети "Нептун".

За словами жінки, 27 членів екіпажу "Москви" зникли безвісти.

Теми: Росіяморякивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: