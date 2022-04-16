Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера "Москва" – "Схеми"

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера "Москва" був повністю евакуйований, журналісти знайшли першого загиблого російського моряка зі складу екіпажу – ним виявився мічман судна удмурт Іван Вахрушев.

Джерело: "Схеми" Радіо Свобода

Деталі: Вахрушев служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку "Москви", йому був 41 рік. Він родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки РФ.

Військове командування РФ досі не спростувало та не уточнило свою заяву від 14 квітня, в якій стверджувалося, що всі члени екіпажу "вижили".

"Схеми" відшукали у соцмережах пост Варвари Вахрушевої, в якому вона повідомила, що її чоловік загинув під час "виконання своїх обов’язків". Вона виклала фото чоловіка, одягненого в офіцерську форму Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

Користувач "Вконтакте" на прохання журналістів звернувся до Варвари Вахрушевої, яка підтвердила, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера "Москва". При цьому обставин загибелі Вахрушева дружині не повідомили. "Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня – УП)", - зізналася вона.

Зі слів дружини, Вахрушев служив у бойовій частині номер п’ять, яка відповідала за експлуатаційну безпеку флагмана ЧФ РФ, який потопили українські ракети "Нептун".

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За словами жінки, 27 членів екіпажу "Москви" зникли безвісти.