Идентифицировали первого утонувшего моряка с крейсера "Москва" – "Схемы"

Несмотря на заявления Минобороны России, что весь экипаж уничтоженного силами ВСУ российского крейсера "Москва" был полностью эвакуирован, журналисты обнаружили первого погибшего российского моряка из состава экипажа – им оказался мичман судна удмурт Иван Вахрушев.

Источник: "Схемы" Радио Свобода

Детали: Вахрушев служил в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность "Москвы", ему был 41 год. Он родом из села Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики РФ.

Военное командование РФ до сих пор не опровергло и не уточнило свое заявление от 14 апреля, в котором утверждалось, что все члены экипажа "выжили".

"Схемы" нашли в соцсетях пост Варвары Вахрушевой, в котором она сообщила, что ее муж погиб во время "выполнения своих обязанностей". Она выложила фото мужчины, одетого в офицерскую форму Военно-морских сил РФ с погонами мичмана.

Пользователь Вконтакте по просьбе журналистов обратился к Варваре Вахрушевой, которая подтвердила, что ее муж погиб в результате затопления крейсера Москва. При этом обстоятельства гибели Вахрушева жене не сообщили. "Тело его обнаружили. Сообщили в четверг (14 апреля – УП)", - призналась она.

По словам жены, Вахрушев служил в боевой части номер пять, отвечавшей за эксплуатационную безопасность флагмана ЧФ РФ, потопленного украинскими ракетами "Нептун".

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По словам женщины, 27 членов экипажа "Москвы" пропали без вести.