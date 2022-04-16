Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Идентифицировали первого утонувшего моряка с крейсера "Москва" – "Схемы"

Светлана КизиловаСуббота, 16 апреля 2022, 23:37

Несмотря на заявления Минобороны России, что весь экипаж уничтоженного силами ВСУ российского крейсера "Москва" был полностью эвакуирован, журналисты обнаружили первого погибшего российского моряка из состава экипажа – им оказался мичман судна удмурт Иван Вахрушев.

Источник: "Схемы" Радио Свобода

Детали: Вахрушев служил в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность "Москвы", ему был 41 год. Он родом из села Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики РФ.

Военное командование РФ до сих пор не опровергло и не уточнило свое заявление от 14 апреля, в котором утверждалось, что все члены экипажа "выжили".

"Схемы" нашли в соцсетях пост Варвары Вахрушевой, в котором она сообщила, что ее муж погиб во время "выполнения своих обязанностей". Она выложила фото мужчины, одетого в офицерскую форму Военно-морских сил РФ с погонами мичмана.

Пользователь Вконтакте по просьбе журналистов обратился к Варваре Вахрушевой, которая подтвердила, что ее муж погиб в результате затопления крейсера Москва. При этом обстоятельства гибели Вахрушева жене не сообщили. "Тело его обнаружили. Сообщили в четверг (14 апреля – УП)", - призналась она.

По словам жены, Вахрушев служил в боевой части номер пять, отвечавшей за эксплуатационную безопасность флагмана ЧФ РФ, потопленного украинскими ракетами "Нептун".

ВИДЕО ДНЯ

По словам женщины, 27 членов экипажа "Москвы" пропали без вести.

Темы: Росcияморякивойна
Главное сегодня

Россияне жалуются в соцсетях, что их родственники "исчезли" на крейсере "Москва"

На "Москве" погибло около 40 человек, много раненых с оторванными конечностями - мать матроса

В Минцифре советуют не говорить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях

Враг штурмует и бомбит Мариуполь, частично блокирует Харьков и готовит провокации – сводка

С канала с видео "Союзмультфильма" исчез мультик о "Нептуне" и фашистском эсминце с буквой Z

Готовимся даже к повторной попытке РФ взять Киев - глава ВА

Все новости...
Росcия
Мир ждет голод, если РФ не разблокирует порты Украины – ООН
В Харьковской области власти призывают эвакуироваться население в Изюмском направлении
Россия использует депортированных из Украины детей для пропаганды и фейков – СНБО
Последние новости
02:00
Россияне стреляли по Днепропетровщине, есть погибший
01:21
На Луганщине людей призывают эвакуироваться, пока есть шанс: Эта неделя может многое решить
00:49
видеоМариуполь: На "Азовстали" прячутся гражданские без воды и еды
00:26
Пропаганда в вузах РФ: лекции о "бандеровцах" вместо геоботаники, Z на фасадах
23:52
Россияне жалуются в соцсетях, что их родственники "исчезли" на крейсере "Москва"
23:43
Противовоздушная оборона Украины уничтожила самолет и 3 вертолета врага
23:36
Зеленский требует новых санкций за "рублевую оккупацию" юга Украины
23:27
Как малознакомые соседи стали опорой друг для друга и других харьковчан. Истории волонтеров
22:48
Зеленский обсудил послевоенное восстановление Украины с директором МВФ
22:35
На востоке ВСУ сбили вертолеты, уничтожили 10 танков и 15 единиц бронетехники РФ
Все новости...