Усіх ветеранів, захисників та постраждалих забезпечать власним житлом – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що відновлення житла українців розділять на три етапи і житлом забезпечать усіх, хто постраждав, а також військовослужбовців і тих, хто роками був у черзі на власне житло.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Десятиліттями існували й ніколи не закінчувалися черги на житло. Це було ще з радянських часів. Мільйони людей знають, як це важко – отримати своє житло, заробити на свою власну квартиру, побудувати свій дім.

Особливо болісно це завжди було для військових, правоохоронців, працівників бюджетної сфери. Для тих, хто працює на суспільство й отримує за це від держави зовсім небагато.

Ще минулого року я ставив завдання уряду – зробити все, щоб цьогоріч можна було забезпечити житлом усіх ветеранів, які стояли в черзі. Далі ми планували перейти до забезпечення житлом усіх наших військових.

А зараз ми фактично розширюємо те минулорічне завдання на масштаб усієї держави й деталізуємо його так, щоб це було справжньою модернізацією українських міст і українських громад. А ще поєднуємо це з програмою енергомодернізації житла. Як результат – буде кілька етапів.

Я поставив завдання, щоб на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці. Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію квадратними метрами чи грошима.

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На другому етапі відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити.

А на третьому етапі забезпечуємо житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має.

Не може більше бути такого, що людина віддає все життя військовій службі, але виходить на пенсію, не маючи власної квартири.

Не може більше бути такого, що син чи донька захищають Україну на війні, а батько й мати не мають власного житла та змушені жити на зйомній квартирі чи шукати інші варіанти.

Не може більше бути такого, що лікар чи медична сестричка, вчитель чи правоохоронець усе життя чесно віддають справі, а залишаються в гуртожитку на десятки років, якщо не на все життя".

Деталі: За словами президента, уряд, усі органи центральної влади разом із місцевою владою повинні це забезпечити.

Зеленський зазначив, що "кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру".

Пряма мова: "Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі.

Щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів".

Зеленський також додав, що наразі – історичний момент, коли українці можуть раз і назавжди вирішити проблеми застарілого середовища життя: "Можемо зробити якісне міське планування там, де його не було. Можемо врахувати реальні транспортні потоки. Гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність".