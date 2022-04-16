Всех ветеранов, защитников и пострадавших обеспечат своим жильем – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что восстановление жилья украинцев разделят на три этапа и жильем обеспечат всех, кто пострадал, а также военнослужащих и тех, кто годами был в очереди на собственное жилье.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Десятилетиями существовали и никогда не заканчивались очереди на жилье. Это было еще с советских времен. Миллионы людей знают, как это тяжело получить свое жилье, заработать на свою собственную квартиру, построить свой дом.

Особенно болезненно это всегда было для военных, правоохранителей, работников бюджетной сферы. Для тех, кто работает на общество и получает от государства совсем немного.

Еще в прошлом году я ставил задачу правительству – сделать все, чтобы в этом году можно было обеспечить жильем всех стоящих в очереди ветеранов. Дальше мы планировали перейти к обеспечению жильем всех наших военных.

А сейчас мы фактически расширяем эту прошлогоднюю задачу на масштаб всего государства и детализируем ее так, чтобы это было настоящей модернизацией украинских городов и украинских общин. А еще совмещаем это с программой энергомодернизации жилья. Как результат – будет несколько этапов.

Я поставил задачу, чтобы на первом этапе были обеспечены временные жилища для всех наших переселенцев. Те, чей дом разрушен войной. Временным, пока не восстановим жилье. Или пока люди не получат компенсацию квадратными метрами или деньгами.

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На втором этапе восстанавливаем то, что оккупанты пытались уничтожить.

А на третьем этапе обеспечиваем жильем всех, кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет.

Не может быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, но выходит на пенсию, не имея собственной квартиры.

Не может быть такого, что сын или дочь защищают Украину на войне, а отец и мать не имеют собственного жилья и вынуждены жить на съемной квартире или искать другие варианты.

Не может быть такого, что врач или медсестра, учитель или правоохранитель всю жизнь честно отдают делу, а остаются в общежитии на десятки лет, если не на всю жизнь".

Детали: По словам президента, правительство, все органы центральной власти вместе с местными властями должны это обеспечить.

Зеленский отметил, что "каждый и каждая в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою собственную квартиру".

Прямая речь: "Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, который заслуживает жизни в современной среде.

Чтобы реализовать этот проект мы уже привлекаем ведущих архитекторов, весь потенциал государства и международную поддержку. Добавим участие компаний, государств-партнеров, международных доноров".

Зеленский также добавил, что сейчас – исторический момент, когда украинцы могут раз и навсегда решить проблемы устаревшей среды жизни: "Можем сделать качественное городское планирование там, где его не было. Можем учесть реальные транспортные потоки. Гарантировать энергосбережение, экологичность материалов, инклюзивность".