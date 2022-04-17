Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога
Неділя, 17 квітня 2022, 00:52
16 квітня Збройні сили знешкодили 13 повітряних ворожих цілей.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ
Дослівно: "Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах".
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Деталі: Зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС уражено 13 повітряних цілей російських окупантів:
- один літак;
- один вертоліт;
- 5 безпілотних літальних апаратів;
- 6 крилатих ракет.