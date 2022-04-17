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Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога

Ольга Глущенко Неділя, 17 квітня 2022, 00:52
ілюстративне фото знищеного літака ворога. Командування Повітряних Сил ЗСУ

16 квітня Збройні сили знешкодили 13 повітряних ворожих цілей.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах".

Деталі: Зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС уражено 13 повітряних цілей російських окупантів:

  • один літак;
  • один вертоліт;
  • 5 безпілотних літальних апаратів;
  • 6 крилатих ракет.

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Теми: Збройні силивійнаавіа
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