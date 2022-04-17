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Украинские военные уничтожили за сутки 13 воздушных целей врага

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 00:52
Иллюстративное фото уничтоженного самолета врага. Командование Воздушных Сил ВСУ

16 апреля Вооруженные силы обезвредили 13 воздушных вражеских целей.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "Авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей, оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам".

Детали: Зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и подразделениями ООС поражено 13 воздушных целей российских оккупантов:

  • один самолет;
  • один вертолет;
  • 5 беспилотных летательных аппаратов;
  • 6 крылатых ракет.

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Темы: Вооруженные силывойнаавиа
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