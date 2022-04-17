Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские военные уничтожили за сутки 13 воздушных целей врага

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 00:52
Украинские военные уничтожили за сутки 13 воздушных целей врага
Иллюстративное фото уничтоженного самолета врага. Командование Воздушных Сил ВСУ

16 апреля Вооруженные силы обезвредили 13 воздушных вражеских целей.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "Авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей, оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам".

Реклама:

Детали: Зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и подразделениями ООС поражено 13 воздушных целей российских оккупантов:

  • один самолет;
  • один вертолет;
  • 5 беспилотных летательных аппаратов;
  • 6 крылатых ракет.

Темы: Вооруженные силывойнаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Последние новости
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
Все новости...
Реклама: