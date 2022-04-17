Украинские военные уничтожили за сутки 13 воздушных целей врага
Воскресенье, 17 апреля 2022, 00:52
16 апреля Вооруженные силы обезвредили 13 воздушных вражеских целей.
Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ
Дословно: "Авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей, оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам".
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Детали: Зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и подразделениями ООС поражено 13 воздушных целей российских оккупантов:
- один самолет;
- один вертолет;
- 5 беспилотных летательных аппаратов;
- 6 крылатых ракет.