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Викрадення 3 млн з "Укрпошти" окупантами: йдуть переговори про повернення

Ольга Глущенко Неділя, 17 квітня 2022, 01:40
Смілянський, фото: facebook

Україна веде переговори з російськими загарбниками про повернення майже 3 млн грн, вкрадених з відділення "Укрпошти" у Мелітополі Запорізької області.

Джерело: генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі спільного телемарафону, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоби повернути ці кошти.

Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, і робитиме все, щоб і цього місяця було так само".

Деталі: Українська сторона веде переговори з російськими окупантами щодо повернення викрадених ними майже 3 млн грн із відділення АТ "Укрпошта" у місті Мелітополь Запорізької області, які призначалися для видачі пенсій, соціальних виплат та заробітних плат.

Нагадаємо: За даними Офісу генпрокурора України, 5 квітня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 млн. грн.

У зв’язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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