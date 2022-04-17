Кража 3 млн из "Укрпочты" оккупантами: идут переговоры о возвращении

Украина ведет переговоры с российскими захватчиками о возвращении почти 3 млн. грн., украденных из отделения "Укрпочты" в Мелитополе Запорожской области.

Источник: генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в эфире общего телемарафона, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Такая неприятная миссия, но она есть: ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства.

В прошлом месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе, и будет делать все, чтобы и в этом месяце было так же".

Детали: Украинская сторона ведет переговоры с российскими оккупантами о возвращении похищенных ими почти 3 млн. грн. из отделения АО "Укрпочта" в городе Мелитополь Запорожской области, которые предназначались для выдачи пенсий, социальных выплат и заработных плат.

Напомним: По данным Офиса генпрокурора Украины, 5 апреля военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации в оккупированном Мелитополе угнали из отделения АО "Укрпочта" почти 3 млн. грн.

В этой связи правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.