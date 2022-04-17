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Зеленський нагородив ще 186 військових орденами і медалями

Ольга Глущенко Неділя, 17 квітня 2022, 03:42
Зеленський нагородив ще 186 військових орденами і медалями
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 186 українських військовослужбовців.

Джерело: звернення Зеленського, указ президента

Пряма мова: Вже традиційно перед вечірнім зверненням я підписав указ про нагородження наших захисників. 186 військовослужбовців Збройних Сил України.

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13 військовослужбовців Головного управління розвідки.

Двоє працівників Служби безпеки України. І один боєць Національної гвардії.

Деталі: Зокрема, військові нагороджені орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького.

ВІДЕО ДНЯ

А також медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".

Теми: ЗеленськийнагородиЗбройні сили
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