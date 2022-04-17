Зеленський нагородив ще 186 військових орденами і медалями
Неділя, 17 квітня 2022, 03:42
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 186 українських військовослужбовців.
Джерело: звернення Зеленського, указ президента
Пряма мова: Вже традиційно перед вечірнім зверненням я підписав указ про нагородження наших захисників. 186 військовослужбовців Збройних Сил України.
13 військовослужбовців Головного управління розвідки.
Двоє працівників Служби безпеки України. І один боєць Національної гвардії.
Деталі: Зокрема, військові нагороджені орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького.
А також медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".
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