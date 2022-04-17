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Зеленский наградил еще 186 военных орденами и медалями

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 03:42
Зеленский наградил еще 186 военных орденами и медалями
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 186 украинских военнослужащих.

Источник: обращение Зеленского, указ президента

Прямая речь: "Уже традиционно перед вечерним обращением подписал указ о награждении наших защитников. 186 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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13 военнослужащих Главного управления разведки.

Два работника Службы безопасности Украины. И один боец национальной гвардии".

Детали: В частности, военные награждены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Данила Галицкого.

ВИДЕО ДНЯ

А также медалями "За военную службу Украины", "Защитнику Отчизны".

Темы: ЗеленскийнаградыВооруженные силы
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