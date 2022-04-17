Зеленский наградил еще 186 военных орденами и медалями
Воскресенье, 17 апреля 2022, 03:42
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 186 украинских военнослужащих.
Источник: обращение Зеленского, указ президента
Прямая речь: "Уже традиционно перед вечерним обращением подписал указ о награждении наших защитников. 186 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
13 военнослужащих Главного управления разведки.
Два работника Службы безопасности Украины. И один боец национальной гвардии".
Детали: В частности, военные награждены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Данила Галицкого.
А также медалями "За военную службу Украины", "Защитнику Отчизны".
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