Голова Єврокомісії: Нові санкції ЄС проти Росії націлені на "Сбербанк"

Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде націлений на "Сбербанк" і поставки нафти.

Джерело: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн газеті Bild am Sonntag, цитують Reuters, DW

Пряма мова: "Ми вивчаємо російський банківський сектор, особливо "Сбербанк", на частку якого припадає 37% цього сектора". І, звісно, питання, пов'язані з енергетикою".

Деталі: Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС працює над "розумними механізмами", аби поставки нафти (ембарго – ред.) також можна було включити в наступні санкції.

За її словами пріоритетом санкцій є "скорочення доходів Путіна".

Голова ЄК також прямо захистила уряд ФРН від звинувачень у тому, що він гальмує запровадження обмежень щодо РФ: "Німеччина погодилася на всі п'ять запропонованих нами пакетів санкцій протягом 48 годин".

Ніколи ще Євросоюз "не діяв так згуртовано, рішуче та енергійно, як зараз", і Берлін зіграв у цьому свою роль, вважає політикиня.

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Фон дер Ляєн припустила, що запроваджені щодо Москви каральні заходи вже дають ефект: "Санкції з кожним тижнем дедалі глибше проникають у російську економіку".

Експорт у Росію впав на 70 відсотків, валовий внутрішній продукт РФ зменшиться на 11 відсотків, заявила вона. Дефолт у Росії – лише питання часу, впевнена голова ЄК.

"Цією війною Путін знищує свою власну країну та майбутнє її народу", – зазначила фон дер Ляєн.