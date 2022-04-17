Глава Еврокомиссии: Новые санкции ЕС против России нацелены на "Сбербанк"

Новый пакет санкций Европейского Союза против России будет нацелен на Сбербанк и поставки нефти.

Источник: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен газете Bild am Sonntag, цитируют Reuters, DW

Прямая речь: "Мы изучаем русский банковский сектор, в особенности "Сбербанк", на долю которого приходится 37% этого сектора". И, конечно, вопросы, связанные с энергетикой".

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Фон дер Ляен также сообщила, что ЕС работает над "умными механизмами", чтобы поставки нефти (эмбарго – ред.) также можно было включить в следующие санкции.

По ее словам, приоритетом санкций является "сокращение доходов Путина".

Глава ЕК также прямо защитила правительство ФРГ от обвинений в том, что оно тормозит введение ограничений по РФ: "Германия согласилась на все пять предложенных нами пакетов санкций в течение 48 часов".

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Никогда еще Евросоюз "не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас", и Берлин сыграл в этом свою роль, считает политика.

Фон дер Ляен предположила, что введенные в отношении Москвы карательные меры уже дают эффект: "Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику".

Экспорт в Россию упал на 70 процентов, валовой внутренний продукт РФ снизится на 11 процентов, заявила она. Дефолт в России – только вопрос времени, уверена глава ЕК.

"Этой войной Путин уничтожает свою собственную страну и будущее народа", - отметила фон дер Ляен.