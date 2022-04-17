Графік евакуаційних потягів на 17 квітня
Неділя, 17 квітня 2022, 05:58
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 17 квітня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Евакуйованих осіб потяги будуть доставляти з Дніпра, Покровська, Запоріжжя, Харкова.
Зокрема, потяги будуть курсувати:
- 22:30 - 179/180 Дніпро - Київ-Пас.
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 233/234 Чоп - Дніпро
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
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- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
- 06:00 - 201/209 Івано-Франківськ - Харків-Пас.