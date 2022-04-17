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Графік евакуаційних потягів на 17 квітня

Ольга Глущенко Неділя, 17 квітня 2022, 05:58
Графік евакуаційних потягів на 17 квітня
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 17 квітня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Евакуйованих осіб потяги будуть доставляти з Дніпра, Покровська, Запоріжжя, Харкова.

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Зокрема, потяги будуть курсувати:

  • 22:30 - 179/180 Дніпро - Київ-Пас.

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 233/234 Чоп - Дніпро

ВІДЕО ДНЯ
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
  • 06:00 - 201/209 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

Теми: Укрзалізницяевакуаціявійна
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