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Графік евакуаційних потягів на 17 квітня

Ольга Глущенко Неділя, 17 квітня 2022, 05:58
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 17 квітня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Евакуйованих осіб потяги будуть доставляти з Дніпра, Покровська, Запоріжжя, Харкова.

Зокрема, потяги будуть курсувати:

  • 22:30 - 179/180 Дніпро - Київ-Пас.

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 233/234 Чоп - Дніпро

  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

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Теми: Укрзалізницяевакуаціявійна
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