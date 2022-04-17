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График эвакуационных поездов на 17 апреля

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 05:58
фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 17 апреля.

Источник: Укрзализныця

Детали: Эвакуированных лиц поезда будут доставлять из Днепра, Покровска, Запорожья, Харькова.

В частности, поезда будут курсировать:

  • 22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пас.

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 - 233/234 Чоп - Днепр

  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

ВИДЕО ДНЯ
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
  • 06:00 – 201/209 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

Темы: Укрзализныцяэвакуациявойна
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