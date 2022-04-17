График эвакуационных поездов на 17 апреля
Воскресенье, 17 апреля 2022, 05:58
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 17 апреля.
Источник: Укрзализныця
Детали: Эвакуированных лиц поезда будут доставлять из Днепра, Покровска, Запорожья, Харькова.
В частности, поезда будут курсировать:
- 22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пас.
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 - 233/234 Чоп - Днепр
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
ВИДЕО ДНЯ
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
- 06:00 – 201/209 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.