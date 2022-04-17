Під час пасхальної меси Франциск сказав "Христос воскрес!" українською

Під час великодньої меси в суботу у Ватикані Папа Римський Франциск засудив жорстокість війни в Україні, а також сказав українською: "Христос воскрес!".

Джерело: Reuters, "Голос Америки"

Деталі: Папа був присутній на суботньому великодньому богослужінні, яке відбулося у Ватикані, у найбільшому історичному соборі християнського світу.

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На месі був присутній Іван Федоров, мер українського Мелітополя, якого викрали російські військові минулого місяця, а потім звільнили під час обміну полоненими.

Італійський кардинал Джованні Баттіста Ре замінив папу як головного священнослужителя на службі, в ході якої великодня процесія пройшла в майже повній темряві вгору центральним нефом найбільшого храму християнського світу.

Сам папа не зміг очолити богослужіння, імовірно, через загострення хвороби, проте Франциск був присутній на месі: він сидів перед базилікою у великому білому кріслі і встав лише під час читання Євангелія.

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Свою проповідь Франциск читав сидячи. Він відійшов від заздалегідь підготовленого тексту, щоб відзначити присутність на месі Івана Федорова, його сім'ї та трьох українських парламентарів. Папа засудив "темряву і жорстокість війни".

"Всі ми молимося за вас та разом з вами. Ми молимося, бо сталося багато страждань. Ми можемо тільки запропонувати вам наше суспільство, наші молитви і сказати вам: "Мужайтесь, ми разом з вами", - зауважив Франциск.

Наприкінці проповіді він сказав: "Христос воскрес!" по-українськи.

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