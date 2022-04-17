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Під час пасхальної меси Франциск сказав "Христос воскрес!" українською

Ольга Глущенко Неділя, 17 квітня 2022, 07:13
Папа Франциск, фто: AFP via Getty Images

Під час великодньої меси в суботу у Ватикані Папа Римський Франциск засудив жорстокість війни в Україні, а також сказав українською: "Христос воскрес!".

Джерело: Reuters, "Голос Америки"

Деталі: Папа був присутній на суботньому великодньому богослужінні, яке відбулося у Ватикані, у найбільшому історичному соборі християнського світу.

На месі був присутній Іван Федоров, мер українського Мелітополя, якого викрали російські військові минулого місяця, а потім звільнили під час обміну полоненими.

Італійський кардинал Джованні Баттіста Ре замінив папу як головного священнослужителя на службі, в ході якої великодня процесія пройшла в майже повній темряві вгору центральним нефом найбільшого храму християнського світу.

Сам папа не зміг очолити богослужіння, імовірно, через загострення хвороби, проте Франциск був присутній на месі: він сидів перед базилікою у великому білому кріслі і встав лише під час читання Євангелія.

Свою проповідь Франциск читав сидячи. Він відійшов від заздалегідь підготовленого тексту, щоб відзначити присутність на месі Івана Федорова, його сім'ї та трьох українських парламентарів. Папа засудив "темряву і жорстокість війни".

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"Всі ми молимося за вас та разом з вами. Ми молимося, бо сталося багато страждань. Ми можемо тільки запропонувати вам наше суспільство, наші молитви і сказати вам: "Мужайтесь, ми разом з вами", - зауважив Франциск.

Наприкінці проповіді він сказав: "Христос воскрес!" по-українськи.

Передісторія:

  • Папа Римський Франциск погодився, що те, як зараз Європа приймає українців, що втікають від війни, і як бувало з іншими біженцями, нагадує про проблему расизму і поділу людей за певними ознаками.
  • У Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію.
  • В Україні ідея Ватикану про примирення з Росією, а також визнання народів двох країн братніми, викликала обурення. Люди вважають, що це нагадує спробу примирити Понтія Пілата з Ісусом Христом.

Теми: церкварелігіяУкраїнавійна
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