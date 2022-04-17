Во время пасхальной мессы Франциск сказал "Христос воскрес!" на украинском

Во время пасхальной мессы в субботу в Ватикане Папа Римский Франциск осудил жестокость войны в Украине, а также сказал по-украински: "Христос воскрес!".

Источник: Reuters, "Голос Америки"

Детали: Папа присутствовал на субботнем пасхальном богослужении, состоявшемся в Ватикане, в крупнейшем историческом соборе христианского мира.

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На мессе присутствовал Иван Федоров, мэр украинского Мелитополя, которого похитили российские военные в прошлом месяце, а затем освободили во время обмена пленными.

Итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре заменил папу как главного священнослужителя на службе, в ходе которой пасхальная процессия прошла в почти полной темноте вверх по центральному нефу крупнейшего храма христианского мира.

Сам папа не смог возглавить богослужение, вероятно, из-за обострения болезни, однако Франциск присутствовал на мессе: он сидел перед базиликой в большом белом кресле и встал только во время чтения Евангелия.

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Свою проповедь Франциск читал сидя. Он отошел от заранее подготовленного текста, чтобы отметить присутствие на мессе Ивана Федорова, его семьи и трех украинских парламентариев. Папа осудил "мрак и жестокость войны".

"Все мы молимся за вас и вместе с вами. Мы молимся, потому что произошло так много страданий. Мы можем только предложить вам наше общество, наши молитвы и сказать вам: "Мужайтесь, мы вместе с вами", - отметил Франциск.

В конце проповеди он сказал: "Христос воскрес!" по-украински.

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