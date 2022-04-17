Обстріли на Луганщині: у Сєвєродонецьку загорілися 4 багатоповерхівки

Вночі в Сєвєродонецьку на Луганщині внаслідок обстрілів загорілися чотири багатоповерхівки, в Новодружеську знищено будинок.

Джерело: Луганська обласна державна адміністрація у Facebook

Пряма мова начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая: "Там вже і руйнувати майже нічого – більшу частину житлового фонду ворог знищів за останні півтора місяця. Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають.

В ніч із 16 на 17 квітня після потрапляння снарядів зайнялися три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна – поодаль. Рятувальники виїхали на об’єкти одразу, як тільки росіяни припинили вогонь.

Зафіксовані чисельні загоряння квартир. Інформація щодо жертв уточнюються".

Деталі: Увечері ще один будинок ворог знищив в Новодружеську. Власника пожежні встигли евакуювати.

Крім того, Гайдай повідомив, що 17 квітня зранку російська армія вдарила по Кремінній артилерією.

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Внаслідок цього – щонайменше один поранений, якого доставили у лікарню.