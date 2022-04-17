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Обстрелы в Луганской области: в Северодонецке загорелись 4 многоэтажки

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 07:54
Обстрелы в Луганской области: в Северодонецке загорелись 4 многоэтажки
фото: Луганская областная государственная администрация

Ночью в Северодонецке в Луганской области в результате обстрелов загорелись четыре многоэтажки, в Новодружеске уничтожен дом.

Источник: Луганская областная государственная администрация в Facebook

Прямая речь начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая: "Там уже и разрушать почти ничего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают.

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В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов занялись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь.

Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняются".

Детали: Вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Владельца пожарные успели эвакуировать.

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Кроме того, Гайдай сообщил, что 17 апреля утром российская армия ударила по Кременной с артиллерии.

В результате – по меньшей мере один раненый, его доставили в больницу.

Темы: Луганская областьвойна
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