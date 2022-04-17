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Одна з пожеж у Харкові забрала життя двох людей, постраждали 18

Олена РощінаНеділя, 17 квітня 2022, 08:25

У Харківській області за останню добу сталося 11 пожеж, спричинених російськими обстрілами, в одній із них загинуло двоє та постраждало ще 18 людей.

Джерело: оперативна інформація ДСНС по області станом на 7 ранку 17 квітня

Деталі:: За добу з 16 по 17 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд,із яких 11 – на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

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Найбільша з таких виникла на території одного з підприємств, що в Індустріальному районі Харкова. Горіли дерев'яні піддони та пластикова тара на площі близько 6000 кв.м. Ліквідовували пожежу 12 відділень ДСНС.

Вогнеборцям вдалось врятувати значну частину продукції підприємства, а також запобігти розповсюдженню полум'я на  розташовані поруч об'єкти.

Також пожежа сталась в адміністративно-офісній будівлі, що в Основ’янському районі Харкова. Площа пожежі склала близько 1500 кв.м., горіли будівля та 9 автівок. 

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За попередніми даними загинуло 2 та постраждало ще 18 людей. 

На місці пожежі працювало 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 рятувальників.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили близько 50 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Теми: ХарківХарківська областьпожежавійна
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