Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Один из пожаров в Харькове лишил жизни двух человек, пострадали 18

Елена РощинаВоскресенье, 17 апреля 2022, 08:25

В Харьковской области за последние сутки произошло 11 пожаров, вызванных российскими обстрелами, в одном из них погибли двое и пострадали еще 18 человек.

Источник: оперативная информация ГСЧС по области по состоянию на 7 утра 17 апреля

Детали: За сутки с 16 по 17 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 31 оперативный выезд, из которых 11 – на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Самій большая из них возник на территории одного из предприятий в Индустриальном районе Харькова. Горели деревянные поддоны и пластиковая тара на площади около 6000 кв. Ликвидировали пожар 12 отделений ГСЧС.

Пожарным удалось спасти значительную часть продукции предприятия, а также предотвратить распространение пламени на расположенные рядом объекты.

Также пожар произошел в административно-офисном здании в Основянском районе Харькова. Площадь пожара составила около 1500 кв.м., горели здание и 9 автомобилей.

По предварительным данным, погибли 2 и пострадали еще 18 человек.

ВИДЕО ДНЯ

На месте пожара работали 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 спасателей.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили порядка 50 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Темы: ХарьковХарьковская областьпожарвойна
Главное сегодня

"Азов" просит о зеленом коридоре из Мариуполя для гражданских, мертвых и раненых

Украина готова обменять Медведчука на мариупольцев и защитников – Подоляк

Залужный: Российские военные сосредоточили основные силы на Изюмском направлении

Оккупанты начинают наступление на востоке – сводка Генштаба

обновленоПутин дал почетное звание российской бригаде, устроившей зверства в Буче, за "образцовые действия"

фотоОккупанты в Геническе установили памятник Ленину

Все новости...
Харьков
Харьков: вечером 16 апреля россияне снова обстреляли город
Россияне нанесли по Харькову ракетный удар, есть погибший и много раненых
Оккупанты обстреляли Харьков – произошло 8 пожаров
Последние новости
22:54
Эрдоган признал, что переговоры Украины и РФ затормозили, но не остановит посредничество
22:43
Как Полтава поддерживает города и людей, жизнь которых разрушает война. Истории волонтерства
22:39
Потребители Нафтогаза сократили использование газа на 8%
22:38
картаБлагодаря одному оккупанту-мародеру c Air Pods украинцы отслеживают перемещение войск РФ
22:34
Глава Луганщины: Наступление РФ, о котором говорили последние недели, началось
22:24
фотоСтоличные музеи защищают экспонаты от "русского мира"
22:22
Макрон не разговаривал с Путиным после раскрытия зверств в Буче
22:19
По всей территории Украины в понедельник вечером – воздушная тревога
22:14
В Беларуси сообщили о сокращении ВВП
22:12
"Азов" просит о зеленом коридоре из Мариуполя для гражданских, мертвых и раненых
Все новости...