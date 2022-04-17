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Один из пожаров в Харькове лишил жизни двух человек, пострадали 18

Елена РощинаВоскресенье, 17 апреля 2022, 08:25

В Харьковской области за последние сутки произошло 11 пожаров, вызванных российскими обстрелами, в одном из них погибли двое и пострадали еще 18 человек.

Источник: оперативная информация ГСЧС по области по состоянию на 7 утра 17 апреля

Детали: За сутки с 16 по 17 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 31 оперативный выезд, из которых 11 – на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

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Самій большая из них возник на территории одного из предприятий в Индустриальном районе Харькова. Горели деревянные поддоны и пластиковая тара на площади около 6000 кв. Ликвидировали пожар 12 отделений ГСЧС.

Пожарным удалось спасти значительную часть продукции предприятия, а также предотвратить распространение пламени на расположенные рядом объекты.

Также пожар произошел в административно-офисном здании в Основянском районе Харькова. Площадь пожара составила около 1500 кв.м., горели здание и 9 автомобилей.

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По предварительным данным, погибли 2 и пострадали еще 18 человек.

На месте пожара работали 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 спасателей.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили порядка 50 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Темы: ХарьковХарьковская областьпожарвойна
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