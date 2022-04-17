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Кінцева мета Росії в Україні не змінилася - розвідка Британії

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 09:01

Оперативний фокус російського вторгнення змістився на схід України, однак кінцева мета Росії залишається незмінною. 

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому в неділю вранці, повідомляє "Європейська правда".

Російські сили продовжують перекидати бойову та допоміжну техніку з Білорусі на схід України. Сюди входять локації неподалік Харкова та Сєверодонецька, зазначають у британській розвідці.

Російська артилерія продовжує завдавати ударів по українських позиціях на сході країни, де Росія планує відновити свою наступальну діяльність.

Водночас, хоча оперативний фокус Росії змістився на схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною. 

"Вона прагне змусити Україну відмовитися від своєї євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, США переконують союзників надати Україні більше артилерії і боєприпасів, очікуючи посилення наступу РФ у найближчі дні.

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Теми: РосіявійнаУкраїнаВелика Британія
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