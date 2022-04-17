Кінцева мета Росії в Україні не змінилася - розвідка Британії
Оперативний фокус російського вторгнення змістився на схід України, однак кінцева мета Росії залишається незмінною.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому в неділю вранці, повідомляє "Європейська правда".
Російські сили продовжують перекидати бойову та допоміжну техніку з Білорусі на схід України. Сюди входять локації неподалік Харкова та Сєверодонецька, зазначають у британській розвідці.
Водночас, хоча оперативний фокус Росії змістився на схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною.
"Вона прагне змусити Україну відмовитися від своєї євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування", - йдеться у зведенні.
Як повідомлялося, США переконують союзників надати Україні більше артилерії і боєприпасів, очікуючи посилення наступу РФ у найближчі дні.