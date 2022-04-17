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Конечная цель России в Украине не изменилась – разведка Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 09:01

Оперативный фокус российского вторжения сместился к востоку Украины, однако конечная цель России остается неизменной.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, опубликованном в воскресенье утром, сообщает "Европейская правда".

Российские силы продолжают перекидывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины. Сюда входят локации недалеко от Харькова и Северодонецка, отмечают в британской разведке.

Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.

В то же время, хотя оперативный фокус России сместился к востоку Украины, конечная цель России остается неизменной.

"Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, США убеждают союзников предоставить Украине больше артиллерии и боеприпасов, ожидая ужесточения наступления РФ в ближайшие дни.

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Темы: РосcиявойнаУкраинаВеликобритания
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