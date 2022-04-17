Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві "прильотів" не було, працювала ППО – мерія

Роман ПетренкоНеділя, 17 квітня 2022, 09:26

Ракетних вибухів у столиці не було, а звуки, які чули кияни, - це працювала протиповітряна оборона, повідомили у міськраді.

Джерело: заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Поворозника: "Насправді, незважаючи на те, що в Києві лунали кілька раз увечері й під ранок сигнали повітряної тривоги, в Києві спокійно, вибухів ніяких не було.

Це швидше за все була робота протиракетної оборони".

Деталі: Водночас, за його словами, говорити про те, що зараз в Києві безпечно, зарано.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київвійнавибух
Головне сьогодні

Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ

мапаРосія манівцями вивозить з Європи своїх дипломатів

Зеленський: Битва за Донбас почалася, генерали РФ діють обережніше

"Азов" просить про зелений коридор з Маріуполя для цивільних, мертвих і поранених

Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників – Подоляк

Залужний: Російські військові зосередили основні сили на Ізюмському напрямку

Усі новини...
Київ
Київщина: відновлюють міст біля Стоянки, що розблокує рух авто між Києвом і Житомиром
У КМДА розповіли, чому не захистили Монумент Незалежності від "русского мира"
У Києві через ракетний удар одна людина загинула і кілька людей у лікарні
Останні новини
00:20
Макрон – Франція не потребує російського газу
23:57
відео, фотоУ РФ зазнала переслідувань "теща Зеленського"
23:53
Польська влада може втратити монобільшість – опитування
23:50
У Миколаєві прогриміли вибухи
23:43
Вже 16 диппредставництв відновили роботу в Києві – МЗС
23:36
У Москві знайшли мертвим колишнього віце-президента "Газпромбанку" і його сім'ю
23:28
У Telegram з'явився переклад усіх повідомлень українською
23:11
Реформи й відновлення після війни залежать не лише від грошей, але й наших людей – Зеленський
23:10
Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ
23:07
Міненерго спростило умови акредитації учасників електронних аукціонів
Усі новини...