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У Києві "прильотів" не було, працювала ППО – мерія

Роман ПетренкоНеділя, 17 квітня 2022, 09:26
У Києві прильотів не було, працювала ППО – мерія

Ракетних вибухів у столиці не було, а звуки, які чули кияни, - це працювала протиповітряна оборона, повідомили у міськраді.

Джерело: заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Поворозника: "Насправді, незважаючи на те, що в Києві лунали кілька раз увечері й під ранок сигнали повітряної тривоги, в Києві спокійно, вибухів ніяких не було.

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Це швидше за все була робота протиракетної оборони".

Деталі: Водночас, за його словами, говорити про те, що зараз в Києві безпечно, зарано.

Теми: Київвійнавибух
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