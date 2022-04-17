Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве "прилетов" не было, работала ПВО – мэрия

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 09:26
В Киеве прилетов не было, работала ПВО – мэрия

Ракетных взрывов в столице не было, а слышавшие киевляне звуки - это работала противовоздушная оборона, сообщили в горсовете.

Источник: заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Поворозника: "На самом деле, несмотря на то, что в Киеве звучали несколько раз вечером и под утро сигналы воздушной тревоги, в Киеве спокойно, взрывов никаких не было.

Реклама:

Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны".                                    

Детали: В то же время, по его словам, говорить о том, что сейчас в Киеве безопасно, рано.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеввойнавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
Киев
"Погибшие Герои заслуживают почетного чествования", или Визит Блинкена завершается, а стыд остается
Убийство добровольца "Свободы": двух обвиняемых взяли под стражу
Фонд гарантирования с 18 попытки продал столичный ТРЦ "Магеллан"
Последние новости
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
Все новости...
Реклама: