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В Киеве "прилетов" не было, работала ПВО – мэрия

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 09:26

Ракетных взрывов в столице не было, а слышавшие киевляне звуки - это работала противовоздушная оборона, сообщили в горсовете.

Источник: заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Поворозника: "На самом деле, несмотря на то, что в Киеве звучали несколько раз вечером и под утро сигналы воздушной тревоги, в Киеве спокойно, взрывов никаких не было.

Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны".                                    

Детали: В то же время, по его словам, говорить о том, что сейчас в Киеве безопасно, рано.

Темы: Киеввойнавзрыв
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