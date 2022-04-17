В Киеве "прилетов" не было, работала ПВО – мэрия

Ракетных взрывов в столице не было, а слышавшие киевляне звуки - это работала противовоздушная оборона, сообщили в горсовете.

Источник: заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Поворозника: "На самом деле, несмотря на то, что в Киеве звучали несколько раз вечером и под утро сигналы воздушной тревоги, в Киеве спокойно, взрывов никаких не было.

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Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны".

Детали: В то же время, по его словам, говорить о том, что сейчас в Киеве безопасно, рано.