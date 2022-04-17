Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог ударив по Броварах: можливі перебої з водою та світлом

Валентина РоманенкоНеділя, 17 квітня 2022, 09:41
Ігор Сапожко

Ракетних ударів ворога у неділю зазнали деякі інфраструктурні об’єкти в Броварській громаді Київської області, можливі перебої з водою та світлом.

Джерело: міський голова Ігор Сапожко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні з самого ранку були потрапляння в ряд інфраструктурних об’єктів у нашій громаді. Прошу зберігати спокій, можливі перебої з електроенергією та водопостачанням.

Деталі: Сапожко запевнив, що всі комунальні служби працюють у посиленому режимі. Мер наголосив: війна продовжується: знімати "відосики" і викладати їх у мережу – не потрібно. Прохання – зберігати спокій.

Оновлено: Пізніше мер уточнив, що без світла у місті Бровари залишилась частина будинків на вулицях: Броварської Сотні, Володимира Великого, Гагаріна, Героїв Небесної Сотні, Київська, Короленка, Марії Лагунової, бульв. Незалежності, Олімпійська, Поповича, Сергія Москаленка, Симона Петлюри, Симоненка, Шевченка.

Найголовніше: за попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

За даними голова КОВА Олександра Павлюка, через ворожий обстріл була пошкоджена одна з високовольтних підстанцій Броварського району. Через це без світла лишилось понад 25 тисяч споживачів. Спеціалісти компанії за менше, ніж 3 години заживили більшу частину клієнтів та лікарні у м. Бровари. Наразі енергетики роблять все можливе для того, щоб відновити електропостачання міського водоканалу та всіх клієнтів до кінця дня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьвійна
Головне сьогодні

відеоМедведчук просить Путіна і Зеленського обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя

"Справа ортопедів": у Білорусі затримали 35 медиків, у тому числі "лікаря Лукашенка"

фото, відео, оновлено від 08:31У мережі з’явились перші фото та відео підбитого крейсера "Москва"

відеоРозблокували рух між Києвом та Житомиром – відкрили ще одну переправу

Виїзд з України – за закордонним паспортом, у ДПСУ пояснюють чому

фото, оновленоВід ракетних ударів по Львову загинули 6 людей – ОВА

Усі новини...
Київська область
ЗМІ знайшли щоденник офіцера РФ: розмірковує про війну, гітлеризм та смерть Путіна
Шафку з півником, що вціліла в Бородянці, передали музею Революції Гідності
Понад 40 тіл вже дістали у Бородянці з-під завалів
Останні новини
14:50
Goldman Sachs оцінює ймовірність рецесії в США протягом найближчих двох років у 35%
14:49
Росіяни можуть вдатися до провокацій на Великдень, придумавши собі "алібі" - Центр при РНБО
14:42
Знайшлися нові російські сім'ї, чиї сини загинули на крейсері "Москва"
14:40
Прем’єр Італії не бачить загроз для країни у разі проблем з постачанням російського газу
14:35
У Росії заблокували сайт Human Rights Watch
14:26
У Бундестазі розкритикували Шольца за відсутність поставок важкої зброї Україні
14:25
Українці не матимуть додаткових вихідних у квітні й травні через війну
14:24
Собянін визнав, що 200 тисяч співробітників іноземних компаній у Москві можуть втратити роботу
14:19
Тіла вбитих у Ірпені передали на експертизу для суду в Гаазі
14:08
Лише 16 компаній в Україні почали процедуру банкрутства з початку війни
Усі новини...