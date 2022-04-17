Ворог ударив по Броварах: можливі перебої з водою та світлом

Ракетних ударів ворога у неділю зазнали деякі інфраструктурні об’єкти в Броварській громаді Київської області, можливі перебої з водою та світлом.

Джерело: міський голова Ігор Сапожко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні з самого ранку були потрапляння в ряд інфраструктурних об’єктів у нашій громаді. Прошу зберігати спокій, можливі перебої з електроенергією та водопостачанням.

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Деталі: Сапожко запевнив, що всі комунальні служби працюють у посиленому режимі. Мер наголосив: війна продовжується: знімати "відосики" і викладати їх у мережу – не потрібно. Прохання – зберігати спокій.

Оновлено: Пізніше мер уточнив, що без світла у місті Бровари залишилась частина будинків на вулицях: Броварської Сотні, Володимира Великого, Гагаріна, Героїв Небесної Сотні, Київська, Короленка, Марії Лагунової, бульв. Незалежності, Олімпійська, Поповича, Сергія Москаленка, Симона Петлюри, Симоненка, Шевченка.

Найголовніше: за попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

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За даними голова КОВА Олександра Павлюка, через ворожий обстріл була пошкоджена одна з високовольтних підстанцій Броварського району. Через це без світла лишилось понад 25 тисяч споживачів. Спеціалісти компанії за менше, ніж 3 години заживили більшу частину клієнтів та лікарні у м. Бровари. Наразі енергетики роблять все можливе для того, щоб відновити електропостачання міського водоканалу та всіх клієнтів до кінця дня.