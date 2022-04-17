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Враг ударил по Броварам: возможны перебои с водой и светом

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 09:41
Враг ударил по Броварам: возможны перебои с водой и светом
Игорь Сапожко

Ракетным ударам врага в воскресенье подверглись некоторые инфраструктурные объекты в Броварской общине Киевской области, возможны перебои с водой и светом.

Источник: городской голова Игорь Сапожко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие, возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением.

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Детали: Сапожко заверил, что все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Мэр подчеркнул: война продолжается: снимать "видосики" и выкладывать их в сеть – не нужно. Просьба – сохранять спокойствие.

Обновлено: Позже мэр уточнил, что без света в городе Бровары осталась часть домов на улицах: Броварской Сотни, Владимира Великого, Гагарина, Героев Небесной Сотни, Киевская, Короленко, Марии Лагуновой, бульв. Незалежности, Олимпийская, Поповича, Сергея Москаленко, Симона Петлюры, Симоненко, Шевченко.

Самое главное: по предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.

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По данным главы КОВА Александра Павлюка, из-за вражеских обстрелов была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района. Поэтому без света осталось более 25 тысяч потребителей. Специалисты компании за менее чем 3 часа заживили большую часть клиентов и больницы в г. Бровары. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение городского водоканала и всех клиентов до конца дня.

Темы: Киевская областьвойна
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