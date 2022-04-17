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Росіяни вже втратили понад 2 тисячі бойових машин та півтори сотні безпілотників – Генштаб

Роман ПетренкоНеділя, 17 квітня 2022, 09:46
фото генштабу

Російські війська за час війни втратили 2002 бойових броньованих машин та 148 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 20300 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 773 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2002 од,
  • артилерійських систем – 376 од,
  • РСЗВ - 127 од,
  • засоби ППО - 66 од,
  • літаків – 165 од,
  • гелікоптерів – 146 од,
  • автомобільної техніки - 1471 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 148.
  • Спеціальна техніка - 27.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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Теми: ГенштабвійнаРосія
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