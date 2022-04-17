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Россияне уже потеряли более 2 тысяч боевых машин и полторы сотни беспилотников - Генштаб

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 09:46
Россияне уже потеряли более 2 тысяч боевых машин и полторы сотни беспилотников - Генштаб
фото генштаба

Российские войска за время войны потеряли 2002 боевых бронированных машин и 148 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Источник: Генштаб                            

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 20300 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 773 ед,
  • боевых бронированных машин – 2002 ед,
  • артиллерийских систем – 376 ед,
  • РСЗО - 127 ед,
  • средства ПВО - 66 ед,
  • самолетов – 165 ед,
  • вертолетов – 146 ед,
  • автомобильной техники - 1471 ед,
  • корабли/катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 148.
  • Специальная техника – 27.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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