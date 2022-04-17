Россияне уже потеряли более 2 тысяч боевых машин и полторы сотни беспилотников - Генштаб
Воскресенье, 17 апреля 2022, 09:46
Российские войска за время войны потеряли 2002 боевых бронированных машин и 148 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 20300 человек ликвидировано,
- танков ‒ 773 ед,
- боевых бронированных машин – 2002 ед,
- артиллерийских систем – 376 ед,
- РСЗО - 127 ед,
- средства ПВО - 66 ед,
- самолетов – 165 ед,
- вертолетов – 146 ед,
- автомобильной техники - 1471 ед,
- корабли/катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148.
- Специальная техника – 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.