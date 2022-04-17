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Понад 40 тіл вже дістали у Бородянці з-під завалів

Роман ПетренкоНеділя, 17 квітня 2022, 11:43
Понад 40 тіл вже дістали у Бородянці з-під завалів

Від початку проведення робіт 6 квітня у Бородянці з-під завалів вилучені тіла 41 загиблої особи.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Київщина, смт Бородянка. 6 квітня проводилися роботи з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт вилучено тіло загиблої особи.
Всього з 6 квітня з 7 зруйнованих багатоповерхових житлових будинків у центрі міста, на 5 - роботи завершені повністю. Від початку проведення робіт вилучені тіла 41 загиблої особи".

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Деталі: Також зазначається, що у Чернігові розбирають завали навчально-спортивного центру "Чернігів"" та 9 поверхового житлового будинку.

Теми: ДСНСКиївська областьвійнаРосія
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