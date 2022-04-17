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Более 40 тел уже достали в Бородянке из-под завалов

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 11:43

С начала проведения работ 6 апреля в Бородянке из-под завалов изъяты тела 41 погибшего человека.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Киевщина, пгт Бородянка. 6 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ изъято тело погибшего.

Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, на 5 – работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека".

Детали: Также отмечается, что в Чернигове разбирают завалы учебно-спортивного центра "Чернигов" и 9 этажного жилого дома.

Темы: ГСЧСКиевская областьвойнаРосcия
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