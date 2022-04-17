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Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 11:45

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон частину великоднього звернення у неділю промовив українською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У привітанні, висловеленому здебільшого англійською, Джонсон сказав, що для українців послання Христа про надію, тріумф життя над смертю та добра над злом відгукується цьогоріч більше, ніж будь-коли раніше.

"Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - сказав українською мовою Борис Джонсон.

У ролику, викладеному в офіційному Twitter-акаунті британського прем’єр-міністра, також можна побачити традиційні українські писанки.

На піджаку Джонсона видно значок із прапорами Британії та України.

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Нагадаємо, напередодні Джонсон також поінформував президента України Володимира Зеленського про нові санкції з боку Британії, які набули чинності минулого тижня, і заявив, що Лондон найближчим часом продовжить надавати Україні засоби для оборони, включаючи бронетехніку.

Теми: Борис ДжонсонУкраїнамова
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