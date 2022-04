Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон частину великоднього звернення у неділю промовив українською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У привітанні, висловеленому здебільшого англійською, Джонсон сказав, що для українців послання Христа про надію, тріумф життя над смертю та добра над злом відгукується цьогоріч більше, ніж будь-коли раніше.

У ролику, викладеному в офіційному Twitter-акаунті британського прем’єр-міністра, також можна побачити традиційні українські писанки.

На піджаку Джонсона видно значок із прапорами Британії та України.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christ’s message of hope bring you strength.



1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG