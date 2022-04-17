Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 11:45

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон частину великоднього звернення у неділю промовив українською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У привітанні, висловеленому здебільшого англійською, Джонсон сказав, що для українців послання Христа про надію, тріумф життя над смертю та добра над злом відгукується цьогоріч більше, ніж будь-коли раніше.

Реклама:
"Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - сказав українською мовою Борис Джонсон.

У ролику, викладеному в офіційному Twitter-акаунті британського прем’єр-міністра, також можна побачити традиційні українські писанки.

На піджаку Джонсона видно значок із прапорами Британії та України.

Нагадаємо, напередодні Джонсон також поінформував президента України Володимира Зеленського про нові санкції з боку Британії, які набули чинності минулого тижня, і заявив, що Лондон найближчим часом продовжить надавати Україні засоби для оборони, включаючи бронетехніку.

Теми: Борис ДжонсонУкраїнамова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Борис Джонсон
COVID-вечірки і Джонсон: фахівці розблокували телефон, пароль від якого забув експрем’єр
Джонсон про звільнення Пристайка: Він був чудовим послом
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: