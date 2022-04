Джонсон в пасхальном приветствии заговорил по-украински

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон часть пасхального обращения в воскресенье произнес на украинском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В поздравлении, высказанном в основном на английском, Джонсон сказал, что для украинцев послание Христа о надежде, триумфе жизни над смертью и добра над злом отзывается в этом году больше, чем когда-либо раньше.

В ролике, выложенном в официальном Twitter-аккаунте британского премьер-министра, также можно увидеть традиционные украинские писанки.

На пиджаке Джонсона виден значок с флагами Британии и Украины.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christ’s message of hope bring you strength.



1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG