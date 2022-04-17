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Джонсон в пасхальном приветствии заговорил по-украински

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 11:45

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон часть пасхального обращения в воскресенье произнес на украинском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В поздравлении, высказанном в основном на английском, Джонсон сказал, что для украинцев послание Христа о надежде, триумфе жизни над смертью и добра над злом отзывается в этом году больше, чем когда-либо раньше.

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"Будьте сильны и имейте в сердце смелость, вы все, что уповаете на Господа", - сказал на украинском языке Борис Джонсон.

В ролике, выложенном в официальном Twitter-аккаунте британского премьер-министра, также можно увидеть традиционные украинские писанки.

На пиджаке Джонсона виден значок с флагами Британии и Украины.

Напомним, накануне Джонсон также проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о вступивших в силу на прошлой неделе новых санкциях со стороны Британии и заявил, что Лондон в ближайшее время продолжит предоставлять Украине средства для обороны, включая бронетехнику.

Темы: Борис ДжонсонУкраинаязык
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