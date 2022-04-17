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Армія США вже використовує уроки війни в Україні в тренуваннях

Олена РощінаНеділя, 17 квітня 2022, 12:10
Фото AP Photo/Lolita C. Baldor

У каліфорнійській пустелі тренери армії США вже використовують уроки війни Росії проти України, готуючи солдатів до майбутніх боїв проти таких супротивників, як Росія чи Китай.

Джерело: Associated Press

Деталі: Рольові гравці на вправах цього місяця в Національному навчальному центрі розмовляють російською.

Ворожа сила, яка контролює вигадане місто Уджен, використовує постійний потік публікацій у соцмережах із неправдивим звинуваченням американської бригади у підготовці до нападу.

Найближчими тижнями запланований сценарій навчання для наступної бригади буде зосереджено на тому, як битися з ворогом, який хоче знищити місто ракетами, щоб завоювати його.

Міністр армії США Крістін Вормут провела два дні у навчальному центрі в пустелі Мохаве, спостерігаючи за тим, як армійська бригада веде війну проти вигаданих "деновіанські" сили. 

За її словами, тренування враховують проблеми РФ у війні: від обладнання та логістики до комунікацій та використання Інтернету.

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Пряма мова Вормут: "Я думаю, що зараз вся армія дивиться на те, що відбувається в Україні, і намагається винести уроки… Досвід Росії та України є дуже потужною ілюстрацією для нашої армії того, наскільки важливою буде інформаційна сфера… 

Ми говоримо про це вже близько п’яти років. Але насправді бачити це і бачити, як Зеленський був неймовірно потужним... Це світова війна, яку реальний світ може бачити і спостерігати в режимі реального часу".

Деталі: У центрі бригадний генерал Курт Тейлор та його співробітники вивчають дії армії РФ, щоб переконатися, що американські солдати готові боротися та перемогти такого вигадливого ворога. 

Раніше американці тренувалися на прикладах боротьби з повстанцями в Іраку та Афганістані, тепер намагаються врахувати навіть холодну погоду, імітуючи умови в Росії чи Північній Кореї. 

Близько 4500 солдатів 2-ї бригади 1-ї кавалерійської дивізії, що базується у Форт-Худ, штат Техас, зібралися у величезній пустельній тренувальній зоні у Форт-Ірвін на двотижневе тренування. На навчаннях обидві сторони використовують більше безпілотників, як для спостереження, так і для нападів. 

За легендою, "деновіанці" мають лише близько 1350 військових, але вони кидають на бригаду все, що у них є: від глушіння та іншої радіоелектронної боротьби до атак "повстанців" і пропаганди. Рольові гравці мають телефони для зйомки та швидкого розміщення в соціальних мережах. 

"Деновіанські сили" хочуть зобразити підрозділ у найгіршому можливому світлі й постійно перекручують інформацію в соцмережах, сказав Тейлор, За його словами, коли у тебе "купа втрат" і тебе "захоплюють на лівому фланзі", важко думати про те, що хтось сказав про тебе у Twitter.

Мета навчання, сказав Тейлор, полягає в тому, щоб навчити бригади, як об’єднати всі елементи своєї бойової потужності у скоординований штурм.

Теми: СШАРосіявійнапропаганда
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