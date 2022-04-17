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Армия США уже использует уроки войны в Украине в тренировках

Елена РощинаВоскресенье, 17 апреля 2022, 12:10
Фото AP Photo/Lolita C. Baldor

В калифорнийской пустыне тренеры армии США уже используют уроки войны России против Украины, готовя солдат к предстоящим боям против таких противников, как Россия или Китай.

Источник: Associated Press

Детали: Ролевые игроки на упражнениях в этом месяце в Национальном учебном центре говорят по-русски.

Вражеская сила, контролирующая вымышленный город Уджен, использует постоянный поток публикаций в соцсетях с ложным обвинением американской бригады в подготовке к нападению.

В ближайшие недели запланированный сценарий обучения для следующей бригады будет сосредоточен на том, как сразиться с врагом, который хочет уничтожить город ракетами, чтобы завоевать его.

Министр армии США Кристин Уормут провела два дня в учебном центре в пустыне Мохаве, наблюдая за тем, как армейская бригада ведет войну против вымышленных "деновианских" сил.

По ее словам, тренировки учитывают проблемы РФ в войне: от оборудования и логистики до коммуникаций и использования Интернета.

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Прямая речь Вормут: "Я думаю, что сейчас вся армия смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки… Опыт России и Украины – очень мощная иллюстрация для нашей армии того, насколько важна будет информационная сфера…

Мы говорим об этом уже около пяти лет. Но в действительности видеть это и видеть, как Зеленский был невероятно мощным... Это мировая война, которую реальный мир может видеть и наблюдать в режиме реального времени".

Детали: В центре бригадный генерал Курт Тейлор и его сотрудники изучают действия армии РФ, чтобы убедиться, что американские солдаты готовы сражаться и победить такого изощренного врага.

Ранее американцы тренировались на примерах борьбы с повстанцами в Ираке и Афганистане, теперь пытаются учесть даже холодную погоду, имитируя условия в России или Северной Корее.

Около 4500 солдат 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в Форт-Худе, штат Техас, собрались в огромной пустынной тренировочной зоне в Форт-Ирвине на двухнедельную тренировку. На учениях обе стороны используют больше беспилотников как для наблюдения, так и для нападений.

По легенде, "деновианцы" имеют лишь порядка 1350 военных, но они бросают на бригаду все, что у них есть: от глушения и другой радиоэлектронной борьбы до атак "повстанцев" и пропаганды. Ролевые игроки имеют телефоны для съемки и быстрого размещения в социальных сетях.

"Деновианские силы" хотят изобразить подразделение в самом худшем возможном свете и постоянно перекручивают информацию в соцсетях, сказал Тейлор, По его словам, когда у тебя "куча потерь" и тебя "захватывают на левом фланге", трудно думать о том, что кто-то сказал о тебе в Twitter.

Цель обучения, сказал Тейлор, состоит в том, чтобы научить бригады, как объединить все элементы своей боевой мощи в скоординированный штурм.

Темы: СШАРосcиявойнапропаганда
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