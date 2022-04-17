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Російські вояки вбили у Бучі Навального – ЗМІ

Олена РощінаНеділя, 17 квітня 2022, 12:53
Російські вояки вбили у Бучі Навального – ЗМІ
Паспорт Іллі Навального з Бучі, фото Bild, Giorgos Moutafis

Російські військові, перебуваючи у Бучі Київської області України, застрелили місцевого жителя Іллю Навального, однофамільця російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Bild

Деталі: Журналісти німецького видання поговорили із мешканцями міста Буча, в якому досі знаходять тіла вбитих цивільних осіб.

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Вони зазначають, що масштаби військових злочинів у Бучі продовжують зростати через два тижні після виведення російських військ із передмістя Києва.

Іллі Навальному було 60 років. Його 64-річна сусідка Марія розповіла журналістам, що чоловіка розстріляли росіяни.

Марія добре знала Іллю, бачила його у день смерті, 12 березня.

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Foto: Giorgos Moutafis

Пряма мова: "Ми увійшли до нашого будинку і зустріли Іллю, який спускався сходами. Я йому кажу: не виходь, там стріляють. Але він усе хотів ненадовго вийти, щоб викурити цигарку. Потім я чула постріли знову і знову".

Деталі: Коли за годину Марія вийшла з підвалу, вона побачила, що Ілля лежить на підлозі. Окупанти вистрілили йому в голову. Його паспорт із ім'ям Навального лежав поруч із ним.

 

Місцеві жителі вважають, що Іллю Навального могли вбити через його прізвище.

Незрозуміло, чи Ілля Навальний був родичем ворога Володимира Путіна – Олексія Навального, якого російська влада посадила у в'язницю.

Ілля Іванович Навальний (1961 р.н.) родом із Залісся – українського села під Чорнобилем, звідки родом і батько Олексія Навального.

Батько російського опозиціонера Анатолій Іванович Навальний народився 1947 року в Заліссі, що на Київщині, там же він закінчив школу.

Теми: БучавійнаРосія
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