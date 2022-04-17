Российские вояки убили в Буче Навального – СМИ

Российские военные, находясь в Буче Киевской области Украины, застрелили местного жителя Илью Навального, однофамильца российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Bild

Детали: Журналисты немецкого издания поговорили с жителями города Буча, в котором до сих пор находят тела убитых гражданских лиц.

Они отмечают, что масштабы военных преступлений в Буче продолжают расти спустя две недели после вывода российских войск из пригорода Киева.

Илье Навальному было 60 лет. Его 64-летняя соседка Мария рассказала журналистам, что мужчину расстреляли россияне.

Мария хорошо знала Илью, видела его в день смерти, 12 марта.

Foto: Giorgos Moutafis

Прямая речь: "Мы вошли в наш дом и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я ему говорю: не выходи, там стреляют. Но он все хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Когда через час Мария вышла из подвала, она увидела Илью лежащим на полу. Оккупанты выстрелили ему в голову. Его паспорт на имя Навального лежал рядом с ним.

Местные жители считают, что Илью Навального могли убить из-за его фамилии.

Неясно, был ли Илья Навальный родственником врага Владимира Путина – Алексея Навального, которого российские власти посадили в тюрьму.

Илья Иванович Навальный (1961 г. р.) родом из Залесья – украинского села под Чернобылем, откуда родом и отец Алексея Навального.

Отец российского оппозиционера Анатолий Иванович Навальный родился в 1947 году в Залесье Киевской области, там же он окончил школу.