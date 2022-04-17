Окупантам не вдається почати наступ на Донбасі, бо ЗСУ потужно дають відсіч - Міноборони

Окупаційним військам Росії не вдається розгорнути агресивний наступ на Донбасі, тому що Збройні сили України потужно їх стримують.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі націоанільного телемарафону

Пряма мова: "В них такі плани давно є, але ЗСУ їм не дають можливості їх реалізувати. Вони готові, вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Бо вже навчені, що їхні люди тут голодували (їх же відправили на 2-3 дні)…

Вони все це готують, але їм поки не вдається розпочати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують".

Нагадаємо: Після виведення військ РФ з півночі України, розвідка та аналітики прогнозували, що росіяни перекинуть основні з’єднання та частини військ для масивного наступу на Донеччині й Луганщині. Наразі ворог перегруповується і веде активні бої на сході Україні, але отримує відсіч українських Сил оборони.