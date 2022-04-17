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Оккупантам не удается начать наступление на Донбассе, потому что ВСУ мощно дают отпор - МОУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 13:12
Оккупантам не удается начать наступление на Донбассе, потому что ВСУ мощно дают отпор - МОУ
иллюстративное фото ВСУ

Оккупационным войскам России не удается развернуть агрессивное наступление на Донбассе, потому что Вооруженные силы Украины мощно их сдерживают.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "У них такие планы давно есть, но ВСУ им не дают возможности их реализовать. Они готовы, они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Потому что уже научены, что их люди здесь голодали (их же отправили на 2-3 дня)…

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Они все это готовят, но им пока не удается начать второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают".

Напомним: После вывода войск РФ с севера Украины разведка и аналитики прогнозировали, что россияне перебросят основные соединения и части войск для массивного наступления в Донецкой и Луганской областях. В настоящее время враг перегруппировывается и ведет активные бои на востоке Украины, но получает отпор украинских Сил обороны.

Темы: войнаДонбасс
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