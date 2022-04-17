ЗМІ знайшли щоденник офіцера РФ: розмірковує про війну, гітлеризм та смерть Путіна

Після звільнення Катюжанки у школі знайшли один із щоденників військовослужбовців, ймовірно, офіцерського рангу, який пише роздуми про те, звідки і навіщо армійці приїхали в Україну, аналізує воєнну стратегію РФ та вихваляється допитами українців.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Окопавшись на території школи, військові мали час не тільки на те, щоб описувати побут, звичаї та настрої російської армії. Але й детально розповідати про те, чим саме вони займались на службі.

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Свої роздуми військовий почав описувати з 13 березня – коли російська армія вже майже два тижні як окупувала територію села і окопалась в школі.

"Їхали на навчання, а потрапили на війну... а чи війна…" – заголовок щоденника.

"Сиджу в Катюжанці, це таке село. Вивчаю шкільну документацію", – пише військовий і додає: "Досі не змирився з тим, що я перебуваю в чужій державі, досі не вірю у війну. Досі не знаю, чи правильно все це".

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Водночас критикує поведінку командування: "Бісить, що ніхто не говорить правду про втрати, про реальність бойових дій, тільки й чую, що "Справа наша вірна, перемога буде за нами"! Та чи правильна ця справа? Залізти в чужу країну і бомбити її міста?"

"Хотіли бліцкриг, а в результаті… сіли на п'яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий "нюрнберг", я вихляти не стану, винний, був, воював, шкодую!"

"Артилерія "маже", БПЛА туплять... війська не злагоджені, трьохсоті та двохсоті в достатку, а командування в доповідях говорить лише про уявний успіх... Путіну скоро 70 (у жовтні 2022 року – ред.), якщо він помре розпочавши війну, буде "щось"!

"У повітрі витають чутки про контрнаступ укр. Нібито країни допомагають особовим складом та технікою. Але це лише чутки", – продовжує дописувати військовий і цього разу вже хвалиться тим, що "завдання виконані відмінно", армійці виявили "сховище техніки".

Ще за 2 дні військовий розповість про те, як проводив допит.

"Спільними зусиллями вашого покірного слуги та співробітника були допитані особи у складі 12 осіб, усі – нацисти, – перераховує він. – Я був безжальний, розпинав їх перехресними, індивідуальними та нічними допитами".

"В черговий раз довелося допитувати священника, не можу сказати, що був м'яким, аж ніяк – суворість та професіоналізм мною були виявлені із суто самовіддачею, що викликало захоплення спеців з ФСБ, – розповів військовий і продовжив дописувати у щоденнику. – Допити відбуваються успішно, інформативно, обіцяють надати для допиту протестантського пастора. Якщо йому є що приховувати, я з'ясую це, як би він не хитрував, на таких товаришах я, як то кажуть, собаку з'їв!"

Нижче він фантазує на тему кар’єрної перспективи: "Колеги вище рангом, які служать у сфері безпеки, віщують мені успішне майбутнє співробітника контррозвідки та обіцяють допомогу в підготовці та перебування в академії".

На решті сторінок він пише про те, що мріє стати суддею і розмірковує над тим, які проблеми є у судовій системі і як її реформувати.

Останній допис у щоденнику датований 19 березня.