СМИ нашли дневник офицера РФ: размышляет о войне, гитлеризме и смерти Путина

После освобождения Катюжанки в школе нашли один из дневников военнослужащих, вероятно, офицерского ранга, пишущего размышления о том, откуда и зачем армейцы приехали в Украину, анализирует военную стратегию РФ и хвалится допросами украинцев.

Источник: "Схемы"

Детали: Окопавшись на территории школы, у военных было время не только на то, чтобы описывать быт, обычаи и настроения русской армии. Но подробно рассказывать о том, чем именно они занимались на службе.

Свои размышления военный начал описывать с 13 марта – когда русская армия уже почти две недели как оккупировала территорию села и окопалась в школе.

"Ехали на учебу, а попали на войну… или война…" – заголовок дневника.

"Сижу в Катюжанке, это такое село. Изучаю школьную документацию", – пишет военный и добавляет: "До сих пор не смирился с тем, что я нахожусь в чужом государстве, до сих пор не верю в войну. До сих пор не знаю, правильно ли все это".

В то же время критикует поведение командования: "Бесит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что "Дело наше верное, победа будет за нами"! Но правильно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?

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"Хотели блицкриг, а в результате… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "нюрнберг", я вилять не стану, виноват, был, воевал, сожалею!"

"Артиллерия "мажет", БПЛА тупят... войска не слаженные, трехсотые и двухсотые в достатке, а командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе... Путину скоро 70 (в октябре 2022 года – ред.), если он умрет начав войну, будет что-то!

"В воздухе витают слухи о контрнаступлении укр. Якобы страны помогают личным составом и техникой. Но это только слухи", – продолжает дописывать военный и на этот раз уже хвастается тем, что "задания выполнены отлично", армейцы обнаружили "хранилище техники".

Еще через 2 дня военный расскажет о том, как проводил допрос.

"Совместными усилиями вашего покорного слуги и сотрудника были допрошены лица в составе 12 человек, все – нацисты, – перечисляет он. – Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами".

"В очередной раз пришлось допрашивать священника, не могу сказать, что был мягким, отнюдь – суровость и профессионализм мною были обнаружены с чисто самоотдачей, что вызвало интерес специалистов из ФСБ, – рассказал военный и продолжил дописывать в дневнике. – Допросы проходят успешно, информативно, обещают предоставить для допроса протестантского пастора. Если ему есть что скрывать, я выясню это, как бы он ни хитрил, на таких товарищах я, как говорится, собаку съел!

Ниже он фантазирует по теме карьерной перспективы: "Коллеги выше рангом, которые служат в сфере безопасности, предвещают мне успешное будущее сотрудника контрразведки и обещают помощь в подготовке и пребывании в академии".

На остальных страницах он пишет о том, что мечтает стать судьей и размышляет над тем, какие проблемы есть в судебной системе и как ее реформировать.

Последнее сообщение в дневнике датировано 19 марта.