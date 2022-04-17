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Канцлер Шольц непопулярний у Німеччині як ніколи

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 13:50

Невдоволення роботою канцлера Німеччини Олафа Шольца в країні досягло рекорду з грудня - часу, коли він обійняв посаду.

Про це свідчить опитуванням INSA для Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

49% опитаних незадоволені роботою Олафа Шольца, тоді як 38% - задоволені.

55% незадоволені роботою всього федерального уряду, задоволені - 35%.

Якби вибори у парламент Німеччини відбулися найближчої неділі, опозиційний блок ХДС/ХСС набрав би 26%. Соціал-демократична партія Олафа Шольца опинилася б на другому місці з 25%.

Опитування провели серед 1402 людей у ​​період з 11 по 14 квітня 2022 року. Максимальний допуск похибки становить +/- 2,8 відсоткових пунктів. 

Теми: ШольцНімеччина
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