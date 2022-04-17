Канцлер Шольц непопулярний у Німеччині як ніколи
Неділя, 17 квітня 2022, 13:50
Невдоволення роботою канцлера Німеччини Олафа Шольца в країні досягло рекорду з грудня - часу, коли він обійняв посаду.
Про це свідчить опитуванням INSA для Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".
49% опитаних незадоволені роботою Олафа Шольца, тоді як 38% - задоволені.
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Якби вибори у парламент Німеччини відбулися найближчої неділі, опозиційний блок ХДС/ХСС набрав би 26%. Соціал-демократична партія Олафа Шольца опинилася б на другому місці з 25%.
Опитування провели серед 1402 людей у період з 11 по 14 квітня 2022 року. Максимальний допуск похибки становить +/- 2,8 відсоткових пунктів.
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