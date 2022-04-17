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Канцлер Шольц непопулярен в Германии как никогда

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 13:50

Недовольство работой канцлера Германии Олафа Шольца в стране достигло рекорда с декабря – времени, когда он вступил в должность.

Об этом свидетельствует опрос INSA для Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

49% опрошенных недовольны работой Олафа Шольца, в то время как 38% - удовлетворены.

55% недовольны работой целого федерального правительства, удовлетворены – 35%.

Если бы выборы в парламент Германии состоялись в ближайшее воскресенье, оппозиционный блок ХДС/ХСС набрал бы 26%. Социал-демократическая партия Олафа Шольца оказалась бы на втором месте с 25%.

Опрос провели среди 1402 человек в период с 11 по 14 апреля 2022 года. Максимальный допуск погрешности составляет +/- 2,8 процентных пункта.

Темы: ШольцГермания
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