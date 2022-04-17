Канцлер Шольц непопулярен в Германии как никогда
Воскресенье, 17 апреля 2022, 13:50
Недовольство работой канцлера Германии Олафа Шольца в стране достигло рекорда с декабря – времени, когда он вступил в должность.
Об этом свидетельствует опрос INSA для Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".
49% опрошенных недовольны работой Олафа Шольца, в то время как 38% - удовлетворены.
Реклама:
Если бы выборы в парламент Германии состоялись в ближайшее воскресенье, оппозиционный блок ХДС/ХСС набрал бы 26%. Социал-демократическая партия Олафа Шольца оказалась бы на втором месте с 25%.
Опрос провели среди 1402 человек в период с 11 по 14 апреля 2022 года. Максимальный допуск погрешности составляет +/- 2,8 процентных пункта.
ВИДЕО ДНЯ