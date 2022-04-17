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У Молдові пройшла акція протесту із "георгіївськими стрічками"

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 14:34

На півдні Молдови на знак протесту проти дії центральної влади відбувся автопробіг із проросійською символікою, яка ближчим часом має стати забороненою у країні.

Про це йдеться у статті Європейської правди "Санкції по-молдовськи".

Акція протесту відбулася у місті Комрат, столиці Гагаузької автономії, за ініціативи місцевих політиків, які вирішили таким чином продемонструвати неповагу до рішень центральної влади, розповів один з її організаторів, представника фракції соціалістів-комуністів у гагаузькому парламенті Вадім Анастасов.

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"Цими діями ми демонструємо владі Республіки Молдова та її кураторам, що у Гагаузької автономії завжди буде своя думка, і цю позицію гагаузи будуть послідовно відстоювати", - написав політик на своїй сторінці.

Він додав фото, на якому учасники стоять з прапором Гагаузії, Росії, а також прапором у кольорах так званої "георгіївської стрічки".

 

Наприкінці поточного тижня, як відомо,  парламент Молдови ухвалив заборону використання літер Z та V у контексті, що натякає на російську агресію, а також законодавчу заборону "георгіївської стрічки", окрім використання на орденах та з навчальною, науковою метою тощо. У іншому разі це тягнутиме значний штраф.

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Утім, заборона юридично ще не набула чинності – закон має підписати президентка та він має бути опублікований у офіційному виданні.

Утім, як йдеться у аналізі, "Європейської правди", це рішення створює значні виклики для стабільності Молдови. Детально про це читайте у статті "Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ"

Теми: МолдоваРосіямітинги
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