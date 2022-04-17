В Молдове прошла акция протеста с "георгиевскими лентами"

На юге Молдовы в знак протеста против действия центральных властей прошел автопробег с пророссийской символикой, которая в ближайшее время должна стать запрещенной в стране.

Об этом говорится в статье Европейской правды "Санкции по-молдавски".

Акция протеста прошла в городе Комрат, столице Гагаузской автономии, по инициативе местных политиков, которые решили таким образом продемонстрировать неуважение к решениям центральной власти, рассказал один из ее организаторов, представителя фракции социалистов-коммунистов в гагаузском парламенте Вадим Анастасов.

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"Этими действиями мы демонстрируем власти Республики Молдова и ее кураторам, что у Гагаузской автономии всегда есть и будет свое мнение, и эту позицию гагаузы будут последовательно отстаивать", - написал политик на своей странице, добавив фото, на котором участники стоят с флагом Гагаузии, России, а также флагом в цветах так называемой "георгиевской ленты".

В конце текущей недели, к известно, парламент Молдовы принял запрет на использование букв Z и V в контексте, намекающем на российскую агрессию, а также законодательный запрет "георгиевской ленты", кроме использования на орденах и с учебной, научной целью и т.д. В противном случае это за использование такой символики предусмотрен значительный штраф.

Впрочем, запрет юридически еще не вступил в силу – закон должна подписать президент и он должен быть опубликован в официальном издании.

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Впрочем, как говорится в анализе "Европейской правды", это решение создает значительные вызовы для стабильности Молдовы. Подробно об этом читайте в статье "Санкции по-молдавски: чем помогает и что не хочет делать Кишинев во времена агрессии РФ"