Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Молдове прошла акция протеста с "георгиевскими лентами"

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 14:34

На юге Молдовы в знак протеста против действия центральных властей прошел автопробег с пророссийской символикой, которая в ближайшее время должна стать запрещенной в стране.

Об этом говорится в статье Европейской правды "Санкции по-молдавски".

Акция протеста прошла в городе Комрат, столице Гагаузской автономии, по инициативе местных политиков, которые решили таким образом продемонстрировать неуважение к решениям центральной власти, рассказал один из ее организаторов, представителя фракции социалистов-коммунистов в гагаузском парламенте Вадим Анастасов.

"Этими действиями мы демонстрируем власти Республики Молдова и ее кураторам, что у Гагаузской автономии всегда есть и будет свое мнение, и эту позицию гагаузы будут последовательно отстаивать", - написал политик на своей странице, добавив фото, на котором участники стоят с флагом Гагаузии, России, а также флагом в цветах так называемой "георгиевской ленты".

В конце текущей недели, к известно, парламент Молдовы принял запрет на использование букв Z и V в контексте, намекающем на российскую агрессию, а также законодательный запрет "георгиевской ленты", кроме использования на орденах и с учебной, научной целью и т.д. В противном случае это за использование такой символики предусмотрен значительный штраф.

Впрочем, запрет юридически еще не вступил в силу – закон должна подписать президент и он должен быть опубликован в официальном издании.

Впрочем, как говорится в анализе "Европейской правды", это решение создает значительные вызовы для стабильности Молдовы. Подробно об этом читайте в статье "Санкции по-молдавски: чем помогает и что не хочет делать Кишинев во времена агрессии РФ"

ВИДЕО ДНЯ

Темы: МолдоваРосcиямитинги
Главное сегодня

Пентагон опровергает информацию РФ о сбитом украинском самолете с оружием

Украинцы и дальше смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту – решение ГПСУ

картаРоссия окольными путями вывозит из Европы своих дипломатов

Зеленский: Битва за Донбасс началась, генералы РФ действуют осторожнее

"Азов" просит о зеленом коридоре из Мариуполя для гражданских, мертвых и раненых

Украина готова обменять Медведчука на мариупольцев и защитников – Подоляк

Все новости...
Молдова
Молдова обвинила Россию в попытках вербовать граждан для войны в Украине
Парламент Молдовы окончательно запретил георгиевскую ленту и символы Z и V
Посольство Молдовы возвращается из Львова в Киев
Последние новости
04:49
Россия уничтожила 30% инфраструктуры Украины на $100 млрд – министр
04:00
График эвакуационных поездов на 19 апреля
03:10
ЮНИСЕФ: 6 млн украинцев ограничены в доступе к питьевой воде
02:52
Байден и Макрон созывают мировых лидеров из-за нового наступления России – СМИ
02:09
Юг: ВСУ уничтожили 28 оккупантов и 5 единиц вражеской техники
01:41
Мэр Херсона просит объяснить, как им работать в оккупации
01:22
Пентагон опровергает информацию РФ о сбитом украинском самолете с оружием
00:52
США изучает возможность назвать Россию государством-спонсором терроризма - Госдеп
00:42
Открылся временный мост для автомобильного сообщения между Киевом и Житомиром
00:42
Байден "не планирует посещать Киев" – Белый дом
Все новости...